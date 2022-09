Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Conico Ltd halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Conico Ltd für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenskonflikt.

Fazit : Wenn es nicht um so viel Geld ginge, könnte man über den Vorfall schmunzeln. Fehler passieren eben. In der Sache ändern die korrigierten Zahlen nichts. Der Kern der gestrigen Meldung war, dass sich der mineralisierte Callisto-Zielhorizont auf dem JV-Gebiet von Greenstone und Conico fortsetzt. Wie mächtig und wie hochgradig die Mineralisierung tatsächlich ist, wird erst die Auswertung der Bohrkerne im Labor ergeben. Das wurde auch so kommuniziert. Alle bisher von Conico/Greenstone gemachten Beobachtungen zur geologischen Schichtfolge auf Mt. Thirsty stützen die vom Nachbarn Galileo ins Spiel gebrachte Platreef-Analogie – Schreibfehler hin, Rechenfehler her. Da behaupte noch einer, Börse habe nichts mit Emotionen zu tun!

In der Sache geht um die vorläufigen Ergebnisse zweier Bohrlöcher: MTRC007D und MTRC014D auf Mt. Thirsty, deren Zahlen nach unten korrigiert werden mussten. Das erstgenannte Loch weist demnach nur 76,8 Meter mit vereinzelten Sulfiden aus 227,0 Metern auf und nicht 122,0 Meter. Das zweite Bohrloch hat nicht 108,2 Meter mit vereinzelten Sulfiden aus 208,0 Metern, sondern nur 51,2 Meter und die stark ausgeprägten Sulfide waren nicht 72,3 Meter, sondern nur 15,3 Meter mächtig. Die Angaben zu den anderen beiden gemeldeten Bohrlöchern in der gestrigen Meldung waren korrekt. Keines der veröffentlichten Ergebnisse enthielt Laboranalysen zu den Erzgehalten.

Das war ein teures Versehen: Ein Übermittlungsfehler in seiner gestern veröffentlichten Meldung hat Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) im heutigen Handel in Australien schlappe 20 Mio. AUD Börsenwert gekostet. Die Aktie verlor im australischen Handel bei hohem Volumen 18,2 Prozent und schloss bei 0,045 AUD. Bemerkenswert ist, dass der Mt. Thirsty JV-Partner Greenstone Resources (ASX: GSR), der textgleich die gleiche Meldung mit den gleichen Fehlern veröffentlicht hatte, nur 5,6 Prozent (knapp 6 Mio. AUD Börsenwert) eingebüßt hat.

Die Aktie von Conico verliert erheblich an Wert. Wobei sich eigentlich wenig geändert hat.

