Eine kleine Branche mit viel Potenzial - warum Rohrreinigungsbetriebe bei BESE-MEDIA Schlange stehen (FOTO)

Nümbrecht (ots) - Erich Bese ist der Gründer und Geschäftsführer der BESE-MEDIA.

Gemeinsam mit seinem Team hilft er Kanal- und Rohrreinigungsfirmen dabei, in der

eigenen Region lukrative Aufträge zu gewinnen. Der Fokus liegt auf ihrer eigens

entwickelten PGC-Methode. Dabei geht es um eine zuverlässige Lösung, die

unverzüglich zu deutlich mehr gewinnbringenden Aufträgen führt. Das ermöglicht

es den Betrieben, sich langfristig als Platzhirsch in ihrer Region zu

etablieren.



Meist passiert das Missgeschick genau dann, wenn es am wenigsten erwartet wurde.

Vielleicht ist es der Abfluss des Spülbeckens in der Küche, der das Wasser nicht

abfließen lässt. Oder - noch schlimmer - das Rohr der Toilette ist verstopft.

Der Griff zu den Hausmitteln verspricht meist nur wenig Erfolg - und auch die

hochpreisigen Markenprodukte wollen das Problem nicht recht lösen. Bleibt nur

der Blick ins Internet und der anschließende Griff zum Telefonhörer, um

professionelle Hilfe zu beauftragen. Wie schafft es eine Rohrreinigungsfirma

nun, von den Betroffenen ausgewählt zu werden? Erich Bese hat sich mit der

BESE-MEDIA darauf spezialisiert, Kanal- und Rohrreinigungsfirmen dabei zu

unterstützen, sichtbar zu werden und lukrative Aufträge in ihrer Region zu

gewinnen.