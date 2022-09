SALT LAKE CITY, 2. September 2022 /PRNewswire/ -- Der neue steinbasierte Team-Action-Brawler LEGO Brawls erscheint heute für Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam und GeForce NOW. Der Multiplayer-Plattformer ist ein Novum in diesem Genre und kombiniert nahezu unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten für Brawler, freischaltbare Inhalte und ein actionreiches, wettbewerbsorientiertes Gameplay im LEGO-Universum.

Mit plattformübergreifendem Spiel (Cross-Play) und mehreren Spielmodi ist LEGO Brawls ein familienfreundliches Videospiel für Spieler aller Altersgruppen, Fähigkeitsstufen und Spielvorlieben. LEGO Brawls wird von der LEGO Group in Zusammenarbeit mit Red Games Co. entwickelt und veröffentlicht und von Bandai Namco Entertainment America Inc. in physischer Form für Konsolen vertrieben.

„LEGO Brawls präsentiert LEGO Spiele auf eine ganz neue Art und Weise mit einem fantastischen, familienfreundlichen Spaß. Passe deine Minifigur an und verbünde dich mit deinen Freunden für eine rasante Action in allen beliebten LEGO Themen", sagt Murray Andrews, Leiter der Abteilung für Veröffentlichungen bei LEGO Games.

Die Build-and-Brawl-Mechanik des Spiels ist eine noch nie dagewesene Weiterentwicklung des traditionellen Plattform-Kampfspiel-Genres. Die Spieler bauen und konkurrieren mit individuellen, einzigartigen LEGO Minifiguren, die auf ihre Persönlichkeit, ihre Strategie und ihren Spielstil zugeschnitten sind. Mit mehr als 77 Billionen Anpassungsmöglichkeiten können die Spieler jede beliebige Kombination von Minifigurenteilen, Zubehör, Nahkampfwaffen, Power-Ups, Emotes und Namen wählen, um ihren siegreichen Brawler zu bauen. Saisonale Ereignisse und Inhalte schaffen noch mehr Möglichkeiten.

„In einem einzigartigen LEGO-Ansatz für das Genre bilden Fantasie, Selbstdarstellung und schräger Humor die Bühne für den formgetreuen, unbeschwerten Wettkampfstil des Spiels", so Brian Lovell, CEO von Red Games Co. „LEGO Brawls betritt Neuland, das Individualität, Teamarbeit und puren Wettkampfspaß fördert."

Das Spiel bietet kultige LEGO Themenlevels, von beliebten klassischen Themen wie Weltraum und Burg bis hin zu Fan-Favoriten wie LEGO Jurassic World, LEGO NINJAGO und LEGO Monkie Kid. Jeder Level bietet verschiedene Spielmodi, einzigartige Herausforderungen und Siegbedingungen. Im Online-Mehrspielermodus können die Spieler im 4 gegen 4 gegeneinander antreten, um den Punkt zu kontrollieren, in den Leveln des Sammelmodus Sammelobjekte sammeln, ein Spiel im Stil eines Battle Royale spielen, bei dem jeder Spieler für sich selbst kämpft, oder einen Free-for-Brawl veranstalten, bei dem der letzte Spieler gewinnt. Im Partymodus können die Spieler private Spiele mit Freunden lokal oder online spielen. Dank der plattformübergreifenden Unterstützung können sich Spieler überall zusammenschließen und gegeneinander antreten, unabhängig von ihrem Spielsystem.