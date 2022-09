Ab September 2022 mein-dienstrad.de wird exklusiver Partner von Schleswig-Holstein beim Dienstrad-Leasing für Beamtinnen und Beamte

Oldenburg (ots) - Es ist so weit: Die Beschäftigten des Landes

Schleswig-Holstein kommen in den Genuss des Dienstrad-Leasings und können so

effektiv zur angestrebten Mobilitätswende des Landes beitragen. Während das

Dienstrad-Leasing in vielen Unternehmen der freien Wirtschaft bereits fest

verankert ist, waren die Beschäftigten zahlreicher Bundesländer bisher vom

Dienstrad-Leasing ausgeschlossen. Im Zuge der Mobilitätswende findet nun

zunehmend ein Umdenken statt. "Wir freuen uns, dass die baron mobility service

GmbH den Zuschlag für die Ausschreibung des Landes Schleswig-Holstein erhalten

hat", strahlt Marcel Nothnagel, Geschäftsführer von mein-dienstrad.de.

"Gemeinsam arbeiten wir nun daran, die technischen und organisatorischen

Voraussetzungen für das Dienstrad-Leasing zügig umzusetzen."



Rund 46.000 Beamtinnen und Beamte in Schleswig-Holstein profitieren