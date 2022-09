So viele Azubis wie noch nie starten 2022 in Filialen und Niederlassungen erfolgreich in den neuen Job / Alle Ausbildungsstellen besetzt - Attraktivität von NORMA als Ausbildungsbetrieb untermauert (FOTO)

Nürnberg (ots) - Knapp 900 neue Auszubildende - und damit so viele wie nie zuvor

- starten 2022 bei NORMA in ihre Karriere und konnten beim Nürnberger

Lebensmittel-Discounter dank mehrerer dezentraler Kickoff-Events direkt hinter

die Kulissen schauen. Die "Willkommens-Tage" dienten vor allem dazu, den

Newcomern einen herzlichen Empfang zu bereiten und ihnen zugleich die Chance zu

geben, sich gegenseitig kennenzulernen. Die neuen Kolleginnen und Kollegen

wurden dazu zunächst in den jeweiligen Filialen von ihrem Team empfangen. Je

nach Region standen dabei unterschiedliche Highlights auf der Tagesordnung. "In

den kleinen Gruppen kommt es schnell zu einem intensiven Austausch unter den

Azubis. Das Kennenlernen des Unternehmens und der neuen Umgebung wird gefördert

und die Kontaktaufnahme zu den Ausbildern passiert in dieser Zeit ganz

natürlich. Genau deshalb lassen wir uns für die 'Willkommens-Tage' immer ein

schönes Rahmenprogramm einfallen", erklärt die zentrale

NORMA-Ausbildungsleiterin Fee Eichenberg. 2020 und 2021 mussten die gewohnten

Mega-Events zum Azubistart, bei dem alle Neulinge sich an einem Ort treffen,

ausfallen. Dass sich dieses Jahr erneut so viele junge Berufsanfänger für eine

Ausbildung bei NORMA entschieden haben, zeigt die Attraktivität des Discounters

als beliebten Ausbildungsbetrieb.



Der erste Tag bei NORMA





Ein beispielhafter Blick auf die Azubis in der Niederlassung Fürth zeigt: Dererste Ausbildungstag hatte es gleich voll in sich. Anpacken mussten die neuenKolleginnen und Kollegen jedoch nicht, schließlich stand das Reinschnuppern imVordergrund. Die vollgepackte Agenda des Kickoffs hielt allerdings zahlreichespannende Highlights für die Anwesenden bereit. Nach dem Corona-Schnelltestwurden die 68 Berufseinsteiger in der regionalen Niederlassung Fürth mit ihrennachhaltigen Arbeitsoutfits aus Fairtrade-Baumwolle und Namensschildernausgestattet, bevor sie zum gemeinsamen Brunch zusammensaßen. Einen kleinenMotivationsschub gab es direkt zu Beginn, bei der Ehrung der besten Azubis desvergangenen Ausbildungsjahrgangs für ihre tolle Arbeit. Schnell wurde klar, dasssich Top-Leistungen beim Lebensmittel-Händler zu starken Karrierechancen führen.Der Rest des Tages war vor allem durch Führungen im NORMA-Lager am Standort,einem Fototermin und dem beliebten Einstiegs-Quiz mit Fragen rund um denDiscounter geprägt. Alle Azubis konnten dabei unter anderem Einkaufsgutscheinegewinnen.Auch in den anderen Standorten in Deutschland wurden die Neuankömmlinge durchKickoff-Veranstaltungen oder individuell in den Filialen von denAusbildungsverantwortlichen begrüßt. So warteten von den Verkaufs- über dieBereichs- bis hin zu den Filialeileitern, die in den kommenden Monaten zugleichAusbilder und damit Hauptansprechpartner sein werden, auf die jungen Kolleginnenund Kollegen. Neben ersten Tipps für den Berufseinstieg bekamen dieNeueinsteiger auch hier ein großes Willkommenspaket überreicht, darunterAusbildungsordner, die neue und moderne Arbeitskleidung sowie weitereÜberraschungen, die den ersten Arbeitstag zum Highlight machten.Start in die erste AusbildungswocheIn der ersten Ausbildungswoche werden diejenigen, die in den Filialen gestartetsind, auch noch in die jeweilige Niederlassung eingeladen. Dort bekommen dieAzubis dann zusätzliche Schulungen und Unternehmenspräsentationen, die ihrenEinstieg in die Karriere erleichtern. Innerhalb der ersten Ausbildungswoche wirdes den knapp 900 neuen Kolleginnen und Kollegen so ermöglicht, das Unternehmenweiter zu entdecken. "Für NORMA ist die Ausbildung neuer Fach- undFührungskräfte ein wichtiger Baustein der erfolgreichen Unternehmensstrategie.Ein Blick zurück zeigt, dass uns viele 'Eigengewächse' erhalten geblieben sind,die unseren Discounter von der Pike auf kennengelernt haben. Sie wissen, woraufes bei uns ankommt und helfen dabei, den erfolgreichen Weg weiter zubeschreiten. Es ist schön zu sehen, dass NORMA als attraktiver Arbeitgeber mitviel Perspektive wahrgenommen wird und wir jedes Jahr wieder so viele neueAuszubildende bei uns begrüßen dürfen", heißt es aus der NORMA-Geschäftsleitung.NORMA mit hervorragender AusbildungsvergütungNORMA ist nicht nur ein verlässlicher und moderner Arbeitgeber, auch dieBezahlung von 1.100 Euro im ersten Lehrjahr, gefolgt von 1.200 Euro und 1.400Euro in den Folgejahren, kann sich sehen lassen. Die Vergütung wird stetigangepasst und liegt für NORMA-Azubis damit sogar deutlich höher als bei vielenanderen Lebensmittel-Händlern.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.