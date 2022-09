Seite 2 ► Seite 1 von 3

Limburg (ots) - Die Energiekosten klettern immer weiter in die Höhe und machenHeizungsanlagen, die auf fossilen Brennstoffen basieren, zunehmendunattraktiver. Wer die Wärme für sein Haus kostengünstiger und klimafreundlichererzeugen möchte, findet in der Wärmepumpe eine effiziente und nachhaltigeAlternative. Die KVB Finanz erklärt, welche Finanzierungsmodelle infrage kommenund was es vor der Umrüstung zu beachten gilt.Klima- und Energiekrise machen ein Umdenken bei der Energie- und Wärmeerzeugungin Gebäuden notwendig. Noch immer ist der Gebäudesektor einer derHauptverursacher von CO2-Emissionen, wie Erhebungen des Umweltbundesamtes von2022 deutlich machen - das betrifft sowohl den Bau als auch den Betrieb vonHäusern. Heizsysteme, die auf fossilen Energieträgern basieren, geratenangesichts des Trends zu mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz ins Hintertreffen.Zudem machen die steigenden Energiepreise herkömmliche Gas- und Ölheizungenzunehmend unattraktiv. Immer mehr Haushalte müssen hohe Nachzahlungen leistenund wollen Strom und Wärme deshalb in Zukunft klimafreundlich aus erneuerbarenEnergien erzeugen. Laut dem Energiewendebarometer der Kreditanstalt fürWiederaufbau (KfW) nutzen bereits rund 27 Prozent der HaushalteEnergiewendetechnologien. Wärmepumpen zählen neben Fotovoltaik-Anlageninzwischen zu den häufigsten Technologien, um Wärme bzw. Strom umweltfreundlichherzustellen und zu speichern. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 154.000Wärmepumpen neu installiert. Sie gelten als zukunftssicheres Heizsystem undlohnenswerte Alternative zu Öl- oder Gasheizungen. Ab 2024 sollen daher jedesJahr mindestens 500.000 Wärmepumpen eingebaut werden, wie WirtschaftsministerWolfgang Habeck, Bauministerin Klara Geywitz und Vertreter von 26 Verbänden aufdem Wärmepumpengipfel Ende Juni beschlossen haben. Hausbesitzer, die ihrEigenheim künftig mit einer Wärmepumpe beheizen und aufwerten möchten, könnendiese nachträglich installieren. Da eine Umrüstung allerdings recht teuerausfallen kann, gilt es eine passende Finanzierung zu finden, wie die KVB Finanzempfiehlt. Immobilienbesitzer können hierbei von staatlichen Fördermöglichkeitenprofitieren.Wärmepumpe finanzieren mit einem Ökokredit und staatlichen FördermittelnDie Kosten für eine Wärmepumpe belaufen sich mit Erschließungs-, Anschaffungs-und jährlichen Unterhaltungskosten in der Regel auf 10.000 bis 35.000 Euro. ImVergleich zu einer Ölheizung ist eine Wärmepumpe bei einem Wärmebedarf von 5.000kWh mit rund 1600 Euro Heizkosten im Jahr aber dennoch deutlich günstiger.Aktuell belaufen sich die Kosten für Heizöl auf rund 143 Euro pro 100 Liter