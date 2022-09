Voller Erfolg mit großem Knall / Top-Speaker innen und zahlreiche Besucher:innen feierten auf dem BIG BANG Health Festival 2022 die Zukunft der Medizin (FOTO)

Hamburg/Essen (ots) -



- Rund 1.600 Medizininteressierte nahmen vom 31.08. bis 01.09. live und via

Livestream am ersten Gesundheitsfestival von DUP UNTERNEHMER teil

- Über 60 Speaker:innen und Zukunftsgestalter:innen lieferten zwei Tage lang

Impulse für eine Neuausrichtung der Gesundheitsversorgung

- Spendenaktion: Einnahmen gehen an die Stiftung der Universitätsmedizin Essen

und unterstützen die Ausstattung einer neuen Kinderklinik



"Die Zukunft der Medizin live erleben" - Getreu diesem Motto fand vom 31. August

bis zum 1. September das BIG BANG Health Festival in Essen statt. Zwei Tage lang

trafen Fachleute aus der Medizin wie Prof. Dr. Gustav Dobos , Internist sowie

Spiegel-Bestsellerautor, und die Virologin Helga Rübsamen-Schaeff auf

Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und TV. Knapp 1.600

Besucher:innen waren vor Ort, um den Keynotes, Panel-Talks und Masterclasses in

entspannter Festival-Atmosphäre zu lauschen.