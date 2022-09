Neustadt a. d. W. (ots) - "Mein Vater gründete am 2. September 1972 die VLH mit

dem Ziel, dass sich Arbeitnehmer zu einem bezahlbaren Preis steuerlich beraten

lassen können", erinnert sich der VLH-Vorstandsvorsitzende Jörg Strötzel. Heute

hat der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) weit über

eine Million Mitglieder und blickt auf erfolgreiche 50 Jahre Arbeit zurück -

auch für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland, die kein Mitglied

der VLH sind.



Mitglieder und Beratungsstellen: Kontinuierliches Wachstum seit 50 Jahren





Die VLH hat sich seit ihrer Gründung am 2. September 1972 in Neustadt an derWeinstraße mit großem Abstand zum mitgliederstärksten LohnsteuerhilfevereinDeutschlands entwickelt. Bereits im Jahr 2000 hatte der Verein über 450.000Mitglieder; vierzehn Jahre später waren es mit 850.000 Mitgliedern fast doppeltso viele. Im Jahr 2019 knackte die VLH die 1-Million-Mitglieder-Marke und heutesind mehr als 1,2 Millionen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Mitglied bei derVLH.Das Fundament der VLH ist das große Beratungsstellennetz mit aktuell mehr als3.000 Beratungsstellen bundesweit, in denen die VLH-Beraterinnen und -Beraterjeden Tag Arbeitnehmer, Beamte, Auszubildende, Studierende sowie Rentner undPensionäre einkommensteuerlich beraten. Die wichtigsten Meilensteine in derVLH-Entwicklung waren hier der Aufbau neuer Beratungsstellen ab 1991 in dendamals neuen Bundesländern sowie die Fusion mit dem LohnsteuerhilfevereinLudwigshafen Lohilu e. V. im Jahr 2007.Jörg Strötzel, VLH-Vorstandsvorsitzender und Steuerberater, stellt klar: "Eineganz wichtige Säule in unserer Arbeit war stets die Qualitätssicherung, alsohochwertige Beratung durch unsere VLH-Beraterinnen und VLH-Berater. Deshalbhaben wir früh angefangen, eigene Schulungen für unsere Beratungsstellenanzubieten und deshalb hat die VLH vor vielen Jahren maßgeblich an derEntwicklung einer DIN-Norm für Beratungsstellen mitgearbeitet."Qualität als Tradition: VLH hält Mehrheit aller zertifizierten BeratungsstellenSeit Einführung der DIN-Norm 77700 für zertifizierte Beratungsstellen im Jahr2006 ist die VLH der Lohnsteuerhilfeverein mit den meisten zertifiziertenBeratungsstellen. Heute sind es knapp 1.600 VLH-Beratungsstellen und mehr als1.300 VLH-Beraterinnen und -Berater, die nach DIN 77700 voll- oderteilzertifiziert sind oder über einen Fachkundenachweis verfügen. Damit hat dieVLH mehr als die Hälfte aller zertifizierten Beratungsstellen von allen