Wissenstransfer im Unternehmen - Insider verrät, wie Steuerkanzleien das Wissen von Fachkräften auch bei Fluktuation nachhaltig sichern (FOTO)

Frankfurt (ots) - Wissen ist Macht: Was vor vielen Jahren nur ein Spruch war,

ist heute für Unternehmen ein essenzieller Faktor, um das Business am Laufen zu

halten. Vor allem Fluktuation führt aber dazu, dass Unternehmen wichtiges Wissen

kurz- oder langfristig verlieren können.



"Damit Kanzleien wettbewerbsfähig bleiben können, müssen sie rechtzeitig dafür

sorgen, dass ein Wissenstransfer zwischen den Arbeitnehmern stattfindet.

Passiert das nicht, werden Steuerberater vor große Probleme gestellt", sagt Jan

Hartwich. Er ist Unternehmensberater für Steuerkanzleien. In diesem Artikel

verrät er, worauf die Stb-Branche beim Wissenstransfer von Fachkräften achten

müssen und mit welchen Methoden das gelingt.