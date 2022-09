Berlin (ots) - Schnell, für alle Glasfasernetze: FRITZ!Box 5590 Fiber



Heutige Geschwindigkeiten im deutschen Glasfasernetz von bis zu 2,5 GBit/s kann

die FRITZ!Box 5590 Fiber bereits locker erreichen. Doch mit ihr sind auch

zukünftige Temposprünge bis zu 10 GBit/s möglich. Sie läuft an allen

Glasfaserverbindungen, überzeugt mit starkem Wi-Fi 6 und ist auch sonst voll

ausgestattet mit 2,5-Gigabit-WAN/LAN, USB 3.0, Telefonie und Smart Home.



FRITZ!Repeater 3000 AX - Starkes WLAN überall zu Hause





Der neue Triband-Repeater erweitert das WLAN mit schnellem Wi-Fi 6 undintelligenter Mesh-Technologie. Dank der drei Funkeinheiten erreicht erÜbertragungsraten bis zu 4.200 MBit/s. Zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse sorgen fürrasante Verteilung der Daten auch per Kabel.Heizkosten sparen mit FRITZ!Der neue smarte Heizkörperthermostat FRITZ!DECT 302 heizt bequem und effizientund hilft beim Einsparen von Energiekosten. Verbunden mit einer FRITZ!Boxreguliert er automatisch und präzise die Raumtemperatur nach individuellenVorgaben.Alleskönner im Heimnetz: FRITZ!Fon X6Das FRITZ!Fon X6 kommt in einem neuen schwarzen und weißen Design und verfügtüber ein großes 2,4-Zoll-Farbdisplay. Im Heimnetz ist es ein wahres Multitalent,da Sie mit ihm neben Telefonieren auch wunderbar das Smart Home bedienen und dasWLAN steuern können. Mit seinen vielen Komfortfunktionen ist es ideal für HomeOffice, Büro und Familie.