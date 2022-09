OFF Global stellt zwei neue Notebooks der Marke Nokia vor Nokia PureBook Fold und Nokia PureBook Lite

Berlin (ots/PRNewswire) - OFF Global, das französische Startup, das die

internationale1 Lizenz zur Herstellung von Nokia-Laptops besitzt, kündigt

rechtzeitig zur IFA heute zwei neue Modelle an, nämlich Nokia PureBook Fold und

Nokia PureBook Lite.



Das Nokia PureBook Fold bietet mehr Auswahl und Flexibilität in einem neuen,

eleganten Design und vereint Produktivität und Mobilität in einem Gerät. Es

bietet sowohl im Tablet- wie auch im Laptopbetrieb eine Reihe von Anwendungen,

die speziell für Schüler und Jugendliche unterwegs, im Klassenzimmer oder zu

Hause entwickelt wurden. Das Nokia PureBook Lite ist ein schlanker Allrounder

mit wichtigen Funktionen für Arbeit und Unterhaltung für die ganze Familie vom

Streaming über Surfen bis hin zu Hausaufgaben. Dazu ist es in vielen

ansprechenden Farben erhältlich.