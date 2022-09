Alibaba.com startet auf der IFA die erste Hybrid-Messe für B2B-Einkäufer in Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) - Alibaba.com startet auf der IFA die erste Hybrid-Messe für

B2B-Einkäufer in Deutschland



Eine der weltweit führenden professionellen B2B-Einkaufsplattformen,

Alibaba.com, startet seine erste Hybrid-Messe in Deutschland vom 2. bis 6.

September mit einem Stand auf der IFA Berlin (Halle 22, Stand 108), der

führenden Messe für Unterhaltungselektronik.



In Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen und der Unterbrechung von

Lieferketten ist Alibaba.com bestrebt, den Einkäufern deutscher Unternehmen eine

verlässliche digitale Beschaffung zu ermöglichen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit

zu steigern.