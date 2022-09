Der Euro zieht an und profitiert offenbar von den Nachwirkungen der Notenbank-Aussagen in Jackson Hole. Dort hatte Fed-Chef Jerome Powell einen konstant sportlichen Zinsmarsch nach oben angekündigt. In seinem Windschatten hatte EZB-Direktorin Isabel Schnabel ebenfalls davon gesprochen, dass die EZB die Inflation "entschlossen" bekämpfen müsse. Das sind ganz neue Töne aus dem Mund der Wirtschaftswissenschaftlerin, die noch im Januar "keinen Inflationsdruck" gesehen hat und in Aussicht gestellt hatte, dass die EZB im Juni "möglicherweise die Zinswende einläuten" könnte.

Am Devisenmarkt ist die Zins-Botschaft dennoch angekommen. Die Händler setzen nun darauf, dass die EZB die Zinsen stärker erhöht. Sogar über einen Zinsschritt von 75 Basispunkten im September wird nun spekuliert. Die gestiegenen Inflationsraten sind Wasser auf die Mühlen dieser Spekulation. Der Dollar und andere Währungen werden ihren Zinsvorsprung also nicht mehr so schnell ausbauen. Teilweise wird er sogar schrumpfen. Zugleich nimmt das neue Kriseninstrument zum unbegrenzten und unquotalen Kauf von Staatsanleihen den Zinsdruck von den Südländern. Das reduziert zumindest kurzfristig die Gefahr einer Euro-Krise.

Rein in die sicheren Häfen

Diese schiebt Perspektive schiebt den Euro gegen Franken, Pfund und Dollar an. Der Effekt dürfte nicht lange anhalten und strukturell wird der Euro weiter geschwächt. Daher ist der Rücksetzer aus Sicht von FUCHS-Devisen eine gute Gelegenheit, in CHF, USD und auch NOK zu diversifizeren.

Politisiert Liz Truss die Bank of England?