DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RECKITT auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Buy" mit einem Kursziel von 7200 Pence belassen. Der Rücktritt von Laxman Narasimhan als Vorstandschef des Konsumgüterkonzerns habe überrascht, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2022 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +1,48 % auf 75,50EUR erreicht.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: RECKITT

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m