HIT-Feedback: Langfristige Wachstumsaussichten bekräftigt - Weichenstellung für erweiterte Wertschöpfungstiefe steht bevor



SBF hat am 24. August auf unserem Hamburger Investorentag (HIT) aktuelle Einblicke in die Unternehmensentwicklung und -strategie gegeben. Hierbei verdeutlichte der Vorstand die strukturellen Wachstumstreiber in beiden Geschäftsbereichen, die trotz der jüngsten Prognoseanpassung fortbestehen. Auch die konkretisierten Verhandlungsgespräche zur Beteiligung an einem Elektronikunternehmen wurden erläutert.



Wachstumstreiber bestehen unverändert in beiden Segmenten: Gemäß Vorstand dürfte SBF auch in den kommenden Jahren von Megatrends profitieren. So wird sich die Relevanz von Schienenfahrzeugen im Personen- und Güterverkehr aufgrund des geringen CO-2Fußabdruckes weiter vergrößern und weitere Investitionen von nationalen und internationalen Bahnunternehmen notwendig machen, an denen SBF dank seiner starken Wettbewerbsposition umfangreich partizipieren sollte. Aber auch das durch die Akquisition der Lunux Lighting GmbH erschlossene Segment mit Industriebeleuchtungen adressiert den Trend der Nachhaltigkeit. Die Kundengruppen in diesem Segment dürften demnach infolge politischer Initiativen zur Förderung der Energieeffizienz weiterhin Investitionen in effiziente Beleuchtungssysteme tätigen. Trotz der intakten Trends reduzierte SBF kürzlich die Prognose für FY 2022 (vgl. Comment vom 18.08.), was u.E. jedoch auf temporäre Effekte zurückzuführen ist. So blieb v.a. das durch kurze Durchlaufzeiten geprägte Industriegeschäft in H1 aufgrund eingeschränkter Bauteileverfügbarkeiten und Projektverschiebungen hinter den Erwartungen. In H2 werden u.E. jedoch bereits vereinbarte Preissteigerungen im Segment "Schienenfahrzeuge" sowie ein deutlicher Erlösanstieg im Segment "Industrielle Beleuchtungen" positiv wirken.



Vollzug der nächsten Akquisition in Sichtweite: Darüber hinaus wurden weitere Details zur jüngst angekündigten Mehrheitsübernahme eines Elektronikunternehmens veröffentlicht. SBF arbeitet bereits seit vielen Jahren mit diesem Spezialisten für die LED-Bestückung von Leiterplatten zusammen und vergibt an diesen jährlich ein Auftragsvolumen von ca. 1 Mio. Euro. Das Target erzielt einen Umsatz im hohen einstelligen Millionenbereich (MONe: 8-9 Mio. Euro) und eine EBIT Marge von rund 10%. Inzwischen konnte die Due Diligence abgeschlossen werden, sodass beide Parteien nun in Verhandlungen über die Transaktionsdetails stehen, deren Abschluss in Q4 erwartet wird.



