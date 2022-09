Alibaba.com startet Super September, um deutschen KMU zu helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern (FOTO)

Berlin (ots) - Alibaba.com startet Super September, um deutschen KMU zu helfen,

ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern



Einmonatiges globales virtuelles Handels-Event eröffnet neue Möglichkeiten für

deutsche KMU, die mit Unterbrechungen der Lieferkette und Kaufentscheidungen

konfrontiert sind



Alibaba.com, einer der weltweit führenden Business-to-Business

E-Commerce-Marktplätze, freut sich, den Start von Super September, seinem

größten B2B-Verkaufsevent des Jahres, bekannt zu geben, um die

Wettbewerbsfähigkeit von deutschen KMU zu steigern.





Der Super September findet in einer Zeit statt, in der deutsche Einkäufer mitStörungen in der Lieferkette zu kämpfen haben. Laut einer Umfrage des DeutschenIndustrie- und Handelskammertages zu Beginn dieses Jahres berichteten 84 % derdeutschen Industrieunternehmen über mittlere oder große Schwierigkeiten bei derLieferung (Quelle: DIHK 2022). Dies betrifft insbesondere kleine und mittlereUnternehmen, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden.Laut einer Studie des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistike.V. sind das Lieferantenmanagement und die Auftragsabwicklung die beidenwichtigsten Bereiche, die von KMU als verbesserungsbedürftig identifiziertwurden, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. 22 % der KMU sehen dieNotwendigkeit einer stärkeren Digitalisierung in der Auftragsabwicklung alsentscheidend an. 20 % der KMU stimmten zu, dass das Lieferantenmanagement durchdie Einführung digitaler Prozesse verbessert werden muss. (Quelle: BundesverbandMaterialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. 2022)Der Super September ist der Inbegriff dafür, dass Alibaba.com als professionelleBeschaffungsplattform deutschen KMU helfen kann, ihre Lieferketten zudigitalisieren und wettbewerbsfähig zu bleiben.Gekoppelt mit einer Reihe von digitalen Beschaffungs-Tools, die VR-Technologieund Live-Videos nutzen, um reale Produkte und Fabriken zu präsentieren, sowiemit Handelsschutzmaßnahmen wie Trade Assurance, ermöglicht Super Septemberdeutschen KMU die globale Beschaffung auf der ganzen Welt.Super September bietet folgende Angebote:- Zugang zu 10 Millionen versandfertigen Produkten mit garantierterrechtzeitiger Lieferung- 3 Millionen Produkte mit dem niedrigsten Preis der letzten 90 Tage, um dieKosten zu senken- Zum Finden von Trendprodukten und passenden Lieferanten bietet Super Septemberdie Suche nach Produkten durch Hochladen eines Bildes sowie zwei separateSuchleisten für Produkte und Lieferanten.