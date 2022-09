UBS stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ahold sei ein "relativ sicherer Hafen" in stürmischer See, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn die Supermarktkette liefere seit langem konstant saubere Erträge, einen hohen Free Cashflow und eine sehr starke Bilanz, die Optionen für etwaige Zukäufe berge./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 18:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2022 / 18:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer