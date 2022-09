Nordkorea bezeichnet UN-Menschenrechtsexpertin als Marionette

Dem weithin abgeschotteten Land Nordkorea werden seit Jahren gravierende Verstöße gegen die Menschenrechte vorgeworfen. In dem Bericht einer UN-Kommission hieß es 2014, in Nordkorea würden als politisch unzuverlässig eingestufte Menschen systematisch ermordet oder als Arbeitssklaven missbraucht. Pjöngjang weist die Vorwürfe zurück. Keiner der Vorgänger Salmóns konnte das Land bereisen./dg/DP/jha

SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea will nicht mit der neuen UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtssituation in dem Land kooperieren. Alle Sonderberichterstatter dienten nur als eine "Marionette der USA", hieß es am Freitag in einer Erklärung des Außenministeriums in Pjöngjang. Es sei die prinzipielle Haltung der Regierung, nicht mit ihnen zu verhandeln oder sie anzuerkennen, wurde ein Sprecher von den staatlich kontrollierten Medien zitiert.

