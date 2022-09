Entdecken Sie die XL-Kollektion von TCL Europe auf der IFA 2022

BERLIN, 2. September 2022 /PRNewswire/ -- Auf der IFA 2022 präsentierte TCL Electronics (1070.HK), einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und führender Anbieter von Unterhaltungselektronik, den ersten TCL 98-Zoll-QLED-Fernseher auf dem europäischen Markt. Der TCL 98C735 ist die neueste Ergänzung der XL-Kollektion, die im vergangenen Jahr erstmals auf dem nordamerikanischen Markt angeboten wurde. Ganz im Sinne der TCL-Markenphilosophie „Inspire Greatness" bieten die preisgekrönten Großbildfernseher dank fortschrittlicher TV-Technologie in Verbindung mit Google TV ein vollkommenes Eintauchen in die Welt des Fernsehens – so können die Zuschauer die bestmögliche Bildqualität und erstklassige Inhalte genießen. TCL wird seine XL-Kollektion im Jahr 2022 auf weitere Märkte weltweit ausweiten. Weitere Informationen finden Sie hier .

Die neue XL-Kollektion in Europa umfasst TCL-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von über 75 Zoll. Mit verschiedenen Bildschirmgrößen und Technologien passen die Fernseher der XL-Kollektion in viele Budgets und übertreffen die Erwartungen an das Home Entertainment, indem sie Nutzern auf der ganzen Welt ein überlebensgroßes Fernseherlebnis bieten. Dank der Leistungsfähigkeit der Technologie bietet ein extragroßer Bildschirm ein eindrucksvolleres, intensiveres und fesselnderes visuelles Erlebnis, das Unterhaltungsbesucher, Filmfans, Sportfans und Gamer über den Bildschirm hinaus in ihre Lieblingswelten versetzt.

TCL bringt Kino nach Hause

Die XL-Kollektion von TCL bietet Filmfans ein Erlebnis, wie es in den größten Kinos der Welt zu finden ist.

Der 98 Zoll große C735 mit Google TV ist das größte Gerät der Serie. Die QLED-Technologie mit 4K-Auflösung sorgt für ein beeindruckendes Unterhaltungserlebnis mit einer atemberaubenden Farbdarstellung nach Hollywood-Standard. TCL hat den 98-Zoll C735 so konzipiert, dass er den besten Sitzplatz im Kino nachahmt: Wenn man zu Hause etwa drei Meter vom 98C735-Bildschirm entfernt sitzt, hat man das gleiche 60-Grad-Sichtfeld wie bei einem gigantischen 30-Meter-Bildschirm in der mittleren Reihe eines Kinos. Sowohl der 98C735 als auch der 75C735 sind QLED-Fernseher und können Hollywood-Farben zu 100 % wiedergeben – genau so, wie es Regie und Kamera beabsichtigt haben.