Die Investmentgesellschaft Bernstein sieht nach einem schwierigen Jahr für Tech-Aktien wieder Licht am Ende des Tunnels für ausgewählte Aktien der Branche. Zwar haben sich viele bekannte Titel in den letzten Wochen von ihren Tiefständen erholt. Die von Bernstein gecoverten Aktien kletterten seit Juni um elf Prozent, wie der Nachrichtensender CNBC berichtet. Vor allem stark geshortete Wachstumswerte haben den Markt in den Sommermonaten überflügelt.

Doch das Blatt könnte sich noch einmal wenden, wenn die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen steigt und die Angst vor einer restriktiven US-Notenbank weiter um sich greift. So sind bei den von Bernstein analysierten Aktien die Preismulitplikatoren und das Ebitda bei den betroffenen Firmen vom 28-fachen auf das 14-fache gesunken.