Permira Funds und Marcucci-Familie schließen Investition in Kedrion und BPL ab und geben Ernennung von Ugo Di Francesco zum CEO bekannt

Kedrion Biopharma („ Kedrion ") und Bio Products Laboratory („ BPL ") sind zwei führende Bio-Pharmaunternehmen, die therapeutische Produkte aus Blutplasma entwickeln, herstellen und vermarkten

Kedrion BPL Die Permira-Fonds haben sich mit der Marcucci-Familie zusammengetan, um zwei sich in hohem Maße ergänzende Unternehmen, BPL und Kedrion, zu einem Branchenführer für Plasmaderivate und Arzneimittel für seltene Krankheiten zusammenzuführen

Ugo Di Francesco , derzeit CEO der Chiesi-Gruppe , wurde mit Wirkung vom Januar 2023 zum neuen CEO des fusionierten Unternehmens berufen

Mitgründer Paolo Marcucci bleibt auch nach dem Amtsantritt des neuen CEO Vorsitzender

Das fusionierte Unternehmen, das weltweit einen Umsatz von über 1,1 Mrd. Euro erwirtschaftet, wovon 87 % außerhalb der Heimatmärkte Italien und Großbritannien erzielt werden, wird seinen Sitz in Italien haben.

LUCCA, Italien, 2. September 2022 /PRNewswire/ -- Permira, das weltweit tätige Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass von Permira beratene Fonds in Partnerschaft mit der Familie Marcucci und mit Unterstützung ihrer Co-Investoren, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) und Ampersand Capital Partners, die gemeinsame Übernahme und den Zusammenschluss von Kedrion und BPL neben den bestehenden Kedrion-Gesellschaftern, darunter FSI und CDP Equity, und anderen Minderheitsinvestoren abgeschlossen haben.







Durch den Zusammenschluss von BPL und Kedrion entsteht ein globaler Akteur im Bereich der aus Humanblutplasma gewonnenen Arzneimittel, mit denen Patienten mit seltenen und lebensbedrohlichen Erkrankungen behandelt werden. Ugo Di Francesco, derzeit CEO der Chiesi Group, wurde mit Wirkung zum Januar 2023 zum neuen CEO des fusionierten Unternehmens berufen. Paolo Marcucci, Mitgründer von Kedrion, wird bis zum Eintritt von Ugo Di Francesco in das Unternehmen weiterhin als Vorsitzender und CEO des fusionierten Unternehmens fungieren und danach als nicht-geschäftsführender Vorsitzender.

Kedrion, mit Hauptsitz in der Toskana, Italien, hat eine lange italienische Tradition und verfügt über ein umfangreiches Portfolio von 21 Produkten und über 600 Marktzulassungen weltweit. Kedrion wurde 2001 von der Familie Marcucci gegründet, hat aber seine Wurzeln in der italienischen Pharmaindustrie, die bis in die 1950er Jahre zurückreichen. BPL mit Hauptsitz in Elstree, Großbritannien, verfügt über ein gezieltes Portfolio erfolgreicher Produkte für seltene Krankheiten und ist einer der am schnellsten wachsenden Akteure in der Plasmabranche in den letzten fünf Jahren.