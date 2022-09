Ob Meta, Microsoft, Apple oder Alphabet: Die Giganten der Tech-Branche überzeugten ihre Anleger im Jahr 2022 mit starken Quartalszahlen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fuhren sie teils satte Gewinne ein. So erzielte der Google-Mutterkonzern, Alphabet, im zweiten Quartal 2022 einen Umsatz von 69,7 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr, wo rund 62 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden, lag der Umsatzgewinn also bei stolzen 13 Prozent. Werbeerlöse trugen mit rund 28,2 Milliarden US-Dollar den größten Anteil bei.

Die Umsatzzahlen sind stark – trotz diverser makroökomischen Herausforderungen. Während etwa viele Unternehmen in der Corona-Pandemie schwächelten, gab die Krise dem Tech-Riesen starken Aufwind. Die Suchmaschine Google lief heiß, Youtube-Videos wurden verstärkt aufgerufen und für das ortsunabhängige Arbeiten wurden gern Google-Cloud und -Drive genutzt. Größere Risiken hingegen birgt der Ukraine-Krieg: Der Verlust wichtiger Exportmärkte als auch Lieferengpässe setzen internationalen Unternehmen zu. Daraus resultierende Sparmaßnahmen sind auch für Alphabet spürbar – vor allem in einem der wichtigsten Bereiche des Konzerns, der Digitalwerbung. Neben der Inflation nimmt aber auch der Regulierungsdruck zu. So plant etwa das Bundeskartellamt, den umsatzstarken Markt für nicht-suchgebundene Onlinewerbung zu untersuchen. Google habe auch in diesem technischen Teilbereich der Online-Werbung auf nahezu allen Stufen der Wertschöpfungskette eine starke Marktposition, sagt Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes. Es stellten sich nicht zuletzt deshalb zahlreiche wettbewerbliche Fragen.

Seit Wochen nun schon bewegt sich die Alphabet-Aktie mit kleineren Sprüngen abwärts. Aktuell notiert sie bei 110,78 Euro. Wenig Grund zur Sorge sieht jedoch Analyst der US-Bank JPMorgan, Douglas Anmuth. Er empfiehlt Anlegern, den Anteil des Wertpapiers im Portfolio zu erhöhen. Das Kursziel belässt er dabei bei rund 140 Euro. Ein Grund für seinen Optimismus: Der Google-Mutterkonzern habe in einem von zunehmender Unsicherheit geprägten Umfeld solide abgeschnitten. Auch das Suchmaschinen-Geschäft habe sich als robust erwiesen.

Autor: ner für wallstreet:online Zentralredaktion