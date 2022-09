Trinkflation Kosten für Bierproduktion in nur zwei Jahren um 62 Prozent gestiegen (FOTO)

- Die Preisexplosion bei der Bierherstellung um 62 % übertrifft den

11,6-prozentigen Anstieg der Verbraucherpreise1 in Deutschland in den

vergangenen zwei Jahren dramatisch. Das macht steigende Bierpreise hierzulande

sehr wahrscheinlich.

- Gerste und Malz verteuerten sich um 104 % und 87 %, der Benzinpreis um 138 %.

- Die Social-Investing-Plattform eToro hat einen Bier-Index entwickelt, der

sechs wichtige Spotpreise für die Bierherstellung und den Transport

berücksichtigt



Der erstmals veröffentlichte Bier-Index der Social-Investing-Plattform eToro

zeigt: Die Rohstoffkosten für die Bierproduktion, inklusive Verpackung und

Transport, sind in den letzten zwei Jahren um 62 Prozent in die Höhe geschossen.