Europäische Solarenergie-Unternehmen wurden in der Vergangenheit stark herausgefordert: Chinesische Produzenten unterboten sie mit günstigeren Preisen. Viele Hersteller mussten Insolvenz anmelden. Marktchancen gab es hierzulande lediglich für Nischenanbieter, die Teilkomponenten wie Wechselrichter und Wafer produzierten. Nun erhöhen der Angriffskrieg Russlands und die damit einhergehende Energieknappheit den Druck auf die Regierungen, in Erneuerbare zu investieren. Das eröffnet neue Möglichkeiten für europäische Hersteller. Rückenwind könnte es zusätzlich aus den USA geben: Mit einem Subventionsprogramm unterstützt US-Präsident Joe Biden die amerikanische Solarindustrie und bietet der europäischen Politik eine Blaupause.

Der Aufwind für Erneuerbare macht sich auch am Aktienmarkt bemerkbar. So verzeichnet die Aktie des norwegischen Unternehmens Scatec, das auf regenerative Erzeugungsanlagen, wie etwa Photovoltaik, spezialisiert ist, seit ihrem Tiefpunkt Mitte Juni ein Plus von rund 30 Prozent. Aktuell notiert sie bei 10,13 Euro – Tendenz steigend. Zwar fielen die Halbjahreszahlen eher bescheiden aus, was unter anderem auch den Auswirkungen des Ukrainekrieges und der gestiegenen Betriebskosten geschuldet war. Dennoch zeigten sich die Zahlen trotz des schwierigen Marktumfeldes solide. Ein weiterer Faktor für gute Prognosen: Erst am gestrigen Donnerstag erhielt Scatec einen Großauftrag der staatlichen Botswana Power Corporation (BPC) über den Bau eines 50-MW-Solarkraftwerks. Weitere Projekte sind laut Unternehmen in der Pipeline.

Pluspunkte gibt es auch für den spanischen Solarenergieproduzenten Grenergy Renovables: Seit Jahresbeginn hat die Aktie etwa 20 Prozent an Wert gewonnen, im Vergleich zum Tiefstand im Februar sind es sogar fast 60 Prozent. Aktuell liegt das Papier bei 35 Euro. Laut Experten ist aber noch Luft nach oben: Zwischen 2021 und 2024 sei ein Zuwachs von 302 Prozent für den Gewinn je Aktie, sowie ein Umsatzwachstum von 228 Prozent im gleichen Zeitraum möglich. Satte Gewinne fährt auch der niederländische Konkurrent Photon Energy ein. Im Laufe eines Jahres hat der Aktienkurs fast 50 Prozent an Wert gewonnen. Anleger, die in Solaraktien investiert sind, dürfen also gespannt bleiben.

Autor: sesch für wallstreet:online Zentralredaktion