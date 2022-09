Heutzutage leben fünf Millionen mehr Haustiere in den USA als noch im Jahr 2019, berichtet CNBC. Das ist ein Anstieg von vier Prozent und damit ein richtiger Boom, sagt Anne Scott Livingston: “Vor der Corona-Pandemie ist die Anzahl an Hunden und Katzen viel kontinuierlicher gewachsen als aktuell“, so die Analystin vom britischen Marktforschungsunternehmen Euromonitor. Obwohl viele Besitzer ihre Tiere nach den Lockerungen wieder in Tierheime gegeben hätten, würden Menschen immer noch häufiger ein Tier adoptieren als vor drei Jahren.

Laut einer Analyse der Investmentbank Morgan Stanley geben Haustierbesitzer außerdem durchschnittlich elf Prozent mehr Geld pro Tier aus. Anders als andere Trends ziehen Haustiere langfristige Ausgaben mit sich, die das Wachstum in der Tierbedarfsbranche befeuern. Morgan-Stanley-Analyst Simeon Gutman erwartet daher einen Umsatzanstieg auf 277 Milliarden US-Dollar bis 2030 bei einer Wachstumsrate von acht Prozent. Bemerkenswert sei bei dieser Entwicklung, dass der Tierbedarf andere Händlersegmente in ihrer jährlichen Wachstumsrate überholt, so Gutman.