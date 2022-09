Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes . Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Um von einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Kaufsignals bei KWS Saat zu profitieren, sollte erst noch ein nachhaltiger Kurssprung über die zur SKS-Formation gehörige Nackenlinie bei 63,75 Euro abgewartet werden. Nur in diesem Fall ließe sich anschließend Aufwärtspotenzial zunächst an 66,41 und darüber 70,40 Euro freisetzen und hiervon entsprechend profitieren. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau von 61,10 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten.

Der Bereich zwischen 53,50 und der Nackenlinie der inversen SKS-Formation verlaufend um 63,75 Euro ist zunächst als neutral zu bewerten. Erst ein Anstieg über den Kauftrigger von 63,75 Euro dürfte das gewünschte Kaufsignal aktivieren und rechnerisches Aufwärtspotenzial zunächst an 66,41 und darüber 70,40 Euro freisetzen. Hierfür würde sich dann ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Sollte jedoch das Niveau der rechten Schulter verlaufend um 58,00 Euro bärisch gekreuzt werden, ließe dies lediglich Rückschlüsse auf eine Korrektur zurück auf die Jahrestiefs bei 53,50 Euro zu. Der weitere Verlauf müsste dann an entsprechender Stelle erneut ausgewertet werden.

Seit Ende einer mehrere Jahre andauernden Kursrallye bis in das Jahr 2013 hinein verharrt das Wertpapier von KWS Saat in einer groben Seitwärtsspanne zwischen 48,60 und 77,10 Euro. Innerhalb dieser wechseln sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen ab, das erste Halbjahr 2022 war dabei von Abschlägen geprägt. Seit einigen Wochen allerdings kristallisiert sich eine mögliche Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation ab. Gelingt es Bullen diese bald zu aktivieren, könnte ein längerer Aufschwung folgen.

