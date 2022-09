STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Deutschland

Der DAX konnte sich nach seinem Einbruch zum Wochenstart mit 12.758 Punkten am Dienstag wieder auf 13.154 Punkte erholen. Die Erholung währte jedoch kurz, bevor es wieder deutlich unter die Marke von 13.000 Punkten bergab ging. In Deutschland ist die Inflation im August nach einer ersten Schätzung um 7,9% gestiegen. Nach dem Auslaufen von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket gehen die Experten in den nächsten Monaten von weiter ansteigenden Inflationsraten aus. In der Eurozone ist die Inflation im August nach einer ersten Schätzung sogar um 9,1% gestiegen. Die Marktteilnehmer erwarten inzwischen einen großen Zinsschritt der EZB in Höhe von 0,75% auf ihrer nächsten Notenbanksitzung am kommenden Donnerstag. Vonovia

Die Aktie von Vonovia wurde in den letzten Handelstagen am zweithäufigsten in Stuttgart gehandelt. Am Donnerstag ist die Aktie des Wohnungsunternehmens mit 26,04 Euro auf einen neuen Mehrjahrestiefststand gefallen. Vonovia berichtete in seinem Halbjahresbericht von Anfang August über weiterhin stabile Wohnungsmärkte, während der Kapitalmarkt offensichtlich eine ausgeprägte Korrektur erwartet. Der Bochumer Konzern hat fast 550.000 Wohnungen, davon rund 489.000 Wohnungen in deutschem Bestand. Uniper

Der Energiekonzern hat den KfW-Kreditrahmen von 9 Milliarden Euro inzwischen voll ausgeschöpft und beantragte am Montag eine Erweiterung der Kreditlinie um 4 Milliarden Euro. Aufgrund der gestiegenen Beschaffungspreise für Erdgas verzeichnet Uniper täglich zahlungswirksame Verluste von über 100 Millionen Euro. Uniper erhält aktuell nur noch 20% der vertraglich festgelegten russischen Erdgaslieferungen und muss den Rest zu erheblich teureren Preisen am Markt aufkaufen. Die Erdgaspreise haben sich in einem Jahr versechsfacht. Die Uniper-Aktie fiel zum Wochenstart mit 5,06 Euro auf einen neuen Tiefstand.

International

Die amerikanischen Indizes haben im Wochenverlauf über 5% nachgegeben. Auf der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole verdeutlichte der FED-Vorsitzende, Jerome Powell, dass die Gewinnung der Preisstabilität eine weiterhin restriktive Geldpolitik erfordert. Laut dem CME FedWatch Tool gehen inzwischen 74% der Marktteilnehmer von einer Leitzinserhöhung von 0,75% auf der nächsten FED-Sitzung aus. Am heutigen Freitag stehen die US-Arbeitsmarktdaten an. Für August wird ein Aufbau der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft von 300.000 Stellen erwartet. Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin sehr robust. Tesla