Elektros wird mit AI Venturetech bei der Integration von intelligenten Technologielösungen in Elektrofahrzeuge kooperieren

SUNNY ISLES BEACH, FLORIDA / ACCESSWIRE / 2. September 2022 / Elektros (OTC PINK:ELEK), ein aufstrebender Marktführer der Elektromobilitätsbranche, kündigt eine Kooperation mit der Firma AI Venturetech, Inc. an, um die Möglichkeit der Integration von Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) in den Betrieb von Elektrofahrzeugen (EV) zu sondieren.