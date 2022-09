TCL stellt auf der IFA 2022 unter anderem den weltgrößten Mini-LED-Fernseher sowie die neuesten Displays und Smart-Home-Innovationen vor

Berlin (ots/PRNewswire) - Mit einer Ausstellung aller Kategorien auf der IFA

2022 präsentiert TCL seinen intelligenten, vernetzten Lebensstil mit

hochwertigen Mini-LED-Fernsehern, preisgekrönten Soundbars und Hausgeräten.



TCL Electronics, einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und

eine führende Marke der Unterhaltungselektronik, nimmt vom 2. bis 6. September

2022 an der IFA in Berlin teil. Dies ist die erste große Offline-Ausgabe der

globalen Fachmesse für Unterhaltungs- und Heimelektronik seit 2019. Unter dem

Markenzeichen Inspire Greatness präsentiert TCL in Halle 21A auf einem über

2.500 Quadratmeter großen, interaktiven Messestand eine Sammlung von

Weltneuheiten. Für weitere TCL-Neuheiten auf der IFA klicken Sie bitte hier

(https://www.tcl.com/global/en/ifa-2022) .