FRANKFURT/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Gestrandete Passagiere, verzweifelte Studenten und juristische Scharmützel: Der ganztägige Streik der Piloten hat am Freitag nahezu den gesamten Flugbetrieb der Lufthansa lahmgelegt. Mehr als 800 Flüge mit 130 000 betroffenen Passagieren hatte die Gesellschaft bereits am Vortag vorsorglich abgesagt. Mit dieser Strategie sollte zum Neustart am Samstag ein normaler und stabiler Flugplan erreicht werden, wie ein Sprecher der Airline in Frankfurt sagte.

Unter LH-Flugnummern fand am Freitag lediglich ein Rumpfprogramm mit Flügen der nicht bestreikten Lufthansa Cityline sowie aus dem Ausland gestarteter Langstreckenflüge nach Deutschland statt. In den Terminals am Frankfurter Drehkreuz war es am Freitag vergleichsweise ruhig, wie der Betreiber Fraport berichtete. Die meisten Passagiere hatten die Flugabsagen rechtzeitig mitbekommen. An den Service-Schaltern der Lufthansa bildeten sich dennoch lange Schlangen mit Langstrecken-Passagieren, die auf einen Weitertransport hofften.