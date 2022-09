PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Anzeichen für eine leichte Abschwächung des immer noch robusten und engen US-Arbeitsmarktes haben die Anleger an den europäischen Börsen am Freitag erfreut. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone baute seine anfänglichen Gewinne deutlich aus und stieg bis zum Nachmittag um 1,84 Prozent auf 3520,19 Punkte. Die zuletzt dominanten Zins- und Inflationssorgen rückten damit etwas in den Hintergrund.

In den USA stieg zwar im August die Arbeitslosigkeit überraschend an, allerdings von niedrigem Niveau aus. Das Lohnwachstum verlangsamte sich etwas, bleibt im längeren Vergleich aber hoch.