Liminal BioSciences gibt die Überweisung der Listung an den Nasdaq Capital Market bekannt

LAVAL, QUEBEC und CAMBRIDGE, England, 2. September 2022 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass es von der Abteilung für Listing-Qualifikationen von The Nasdaq Stock Market („Nasdaq") die Bestätigung erhalten hat, dass der Antrag des Unternehmens auf Überweisung seiner Stammaktien von The Nasdaq Global Market zu The Nasdaq Capital Market gemäß Listing Rule 5810(c)(3)(A) genehmigt wurde.

Die Stammaktien des Unternehmens werden ab dem Handelsbeginn am 6. September 2022 am Nasdaq Capital Market gehandelt. Die Aktien des Unternehmens werden weiterhin an der Nasdaq unter dem Symbol „LMNL" gehandelt. Der Nasdaq Kapitalmarkt funktioniert im Wesentlichen auf die gleiche Weise wie der Nasdaq Global Market, und die am Nasdaq Kapitalmarkt notierten Unternehmen müssen bestimmte Finanz- und Corporate Governance-Anforderungen erfüllen, um sich für eine weitere Listung zu qualifizieren.