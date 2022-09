DAX erreicht 10er-EMA in Erholung

Der 10er-EMA ist oft die erste Anlaufmarke einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend. In der Regel dreht der DAX in diesem Bereich wieder nach unten ab und setzt die übergeordnete Abwärtsbewegung fort. Der übergeordnete Abwärtstrend ist weiterhin klar intakt, der DAX befindet sich aktuell bisher lediglich in einer normalen Erholung.

Aktuelle Lage