Die Folgen der Energiekrise und der Inflation werden immer greifbarer - die Einschläge kommen immer näher! So meldet heute etwa der Stahlkonzern ArcelorMittal die Schließung von zwei Produktionsstätten in Hamburg und Bremen - es werden nicht die letzten Schließungen sein, die wegen der Energiekrise mit explodierenden Kosten für Strom und Gas erfolgen. Die heute gemeldeten Erzeugerpreise in der Eurozone mit einem neuen Allzeithoch (+37,9%!) zeigen, wie viel Inflation in Europa noch in der Pipeline ist. Die Aktienmärkte heute dagegen gut gelaunt, weil die US-Arbeitsmarktdaten aus Sicht der Märkte ziemlich optimal ausgefallen sind (nicht zu gut, nicht zu schlecht). Aber die Fed wird deshalb wohl dennoch nicht von ihrem Kurs der Zins-Anhebungen abweichen..

