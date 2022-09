Die erste App der Welt, mit der Sie ihr eigenes virtuelles Gesicht erstellen können!

LionRocket stellt auf der IFA 2022 die Virtual Face App „VeryMe" vor

LionRocket stellt „VeryMe", die erste virtuelle Gesichts-App der Branche, auf der IFA 2022, der größten Messe für Informationstechnologie in Europa, vor.

VeryMe ist eine App, die das Gesicht des Nutzers umwandelt, um sein eigenes, einzigartiges virtuelles Gesicht zu erstellen.

Es wird erwartet, dass die App ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt durch die originelle Technologie von LionRocket im Bereich der Sprach- und Videosynthese unter Beweis stellen wird.

LionRocket wird den europäischen Verbrauchern ein einzigartiges Erlebnis bieten, indem es interaktive Stände betreibt, an denen die Besucher VeryMe und „OnAirStudio" ausprobieren können.

SEOUL, Südkorea, 2. September 2022 /PRNewswire/ -- Am 1. September gab das Startup AI LionRocket (CEO Jeong Seung-hwan) bekannt, dass es am 2. September an der IFA 2022, der größten Messe für Unterhaltungselektronik und Informationstechnologie in Berlin, Deutschland, teilnehmen wird. Auf der Veranstaltung wird LionRocket „VeryMe" vorstellen, die weltweit erste App zur Erstellung eines virtuellen Gesichts. LionRocket ist auch ein Mitglied des Born2Global Centre .

VeryMe, entwickelt mit der KI-Technologie von LionRocket, ist eine App, die es dem Nutzer ermöglicht, sein eigenes einzigartiges virtuelles Gesicht auf der Grundlage seines realen Gesichts zu erstellen und zu verwenden. Es ist die erste App dieser Art in der Branche. Der Name „VeryMe" steht für die Vision von LionRocket von einer Welt, in der jeder seine Einzigartigkeit frei zum Ausdruck bringen kann.

Mit VeryMe kann jeder zum Schöpfer werden, indem er in wenigen Sekunden ein virtuelles Gesicht erstellt, das anders aussieht als sein eigenes. Zunächst öffnen Sie die VeryMe-App und machen ein Foto von Ihrem Gesicht. Anschließend werden verschiedene Versionen Ihres virtuellen Gesichts erstellt, indem Ihr Foto mit den KI-Gesichtsdaten auf dem VeryMe-Server kombiniert wird. Aus einer Auswahl von Kandidaten können Sie Ihr virtuelles Gesicht auswählen und ein Profil erstellen. Wenn Sie danach Fotos oder Videos mit Ihrem Gesicht in die App hochladen, wird Ihr Gesicht auf diesen Fotos oder Videos automatisch in das neue virtuelle Gesicht umgewandelt, das Sie ausgewählt haben.