NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nach einem verhaltenen Start deutlich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,57 Prozent auf 116,64 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,19 Prozent.

Auftrieb erhielten die als sicher geltenden Staatsanleihen zuletzt durch die Kursverluste an der Wall Street. Dort sorgte die neuerliche Eskalation der Gaskrise in Europa nach einem freundlichen Start für Verunsicherung. Durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 wird von diesem Samstag an anders als angekündigt weiter kein Gas fließen, wie der Staatskonzern Gazprom mitteilte. Grund sei ein Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja. Die Nachrichten rückt Europa einen Schritt näher an Stromausfälle, Gas-Rationierungen und eine schwere Rezession.