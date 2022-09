Bellende Hunde, Kommentar zum Yen von Martin Fritz

Frankfurt (ots) - Der Verfall der japanischen Währung hat das schlimmste Ausmaß

seit der Einführung des variablen Wechselkurssystems in Japan 1973 erreicht und

damit historische Dimensionen angenommen. Seit seinem Höchststand vor elf Jahren

büßte der Yen mehr als 46 % seines Wertes gegenüber dem Dollar ein. Der Rückgang

war stärker als während der Asien-Finanzkrise am Ende der 1990er Jahre. Allein

seit Jahresanfang ging es um 18 % auf ein 24-Jahres-Tief herunter.



Mit dem Überschreiten der 140er Marke nähert sich der Wechselkurs jenen 146 Yen

je Dollar, die 1998 eine konzertierte Stützungsaktion zusammen mit den USA

veranlassten. Mit der Abwertung in diesen Bereich wächst zugleich die

Wahrscheinlichkeit, dass die Inflationsrate auf über 3 % steigt und somit das

Preisziel der Bank of Japan von 2 % weit übertrifft. Die Entwicklung setzt die

bisherige Einheitsfront der Akteure der japanischen Geld- und Finanzpolitik

unter Stress, bröckeln wird sie aber nicht.