Buc-ee‘s beginnt im September mit dem Verkauf von TAAT

Buc-ee‘s hält einen Weltrekord für den größten Convenience-Store und verfügt über 43 Standorte in Texas, Alabama, Georgia, Kentucky, Florida, Tennessee und South Carolina. Ab September 2022 werden TAAT Original, Smooth und Menthol an ausgewählten Standorten von Buc-ee‘s verkauft.

Las Vegas und Vancouver, 2. September 2022 – TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Hauptprodukt TAAT ab Ende September 2022 an ausgewählten Standorten von Buc-ee‘s, einer bekannten Tankstellen- und Convenience-Store-Kette im Süden der USA, verkauft wird. Diese Standorte werden die bestehende Präsenz von TAAT in der südlichen Region der USA verstärken und auf den Beziehungen des Unternehmens zu derzeitigen Einzelhändlern aufbauen, die TAAT-Produkte im ganzen Land vertreiben.

Die 43 „immer geöffneten“ Standorte von Bucee‘s in Texas und sechs anderen Bundesstaaten sind bekannt wegen der großen Anzahl an Zapfsäulen (bis zu 120 an einer Tankstelle) und die große Verkaufsfläche mit einer großen Auswahl an Einzelhandelsprodukten, Lebensmitteln/Getränken und Tabakwaren. Buc-ee‘s hält außerdem zwei Weltrekorde: Einen für den weltgrößten Convenience-Store in New Braunfels, Texas, mit 66.335 Quadratfuß und einen weiteren für die längste Autowäsche der Welt (255 Fuß lange Waschstraße in Katy, Texas).1 Weitere Informationen über Buc-ee‘s finden Sie auf der offiziellen Website der Kette unter: https://buc-ees.com/

Buc-ee‘s ist berühmt für seine Kundenerfahrung im Südstaaten-Stil, die seine 43 Tankstellen und Reisezentren, die sich hauptsächlich im Bundesstaat Texas befinden, aber auch in AL, GA, KY, FL, TN und SC, bieten. Im September 2022 wird Buc-ee‘s an ausgewählten Standorten TAAT einführen, um erwachsenen Rauchern eine nikotinfreie und tabakfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten zu bieten.

TAAT Chief Executive Officer Michael Saxon sagte: „Buc-ee‘s hat in den letzten vier Jahrzehnten eine sehr beeindruckende Präsenz in den Südstaaten der USA aufgebaut, mit einem kontinuierlich wachsenden Strom von Stammgästen und Touristen gleichermaßen. Wir freuen uns, TAAT bei Buc-ee‘s einzuführen und glauben, dass es sich in ihren Filialen gut verkaufen wird. Das Team von Buc-ee‘s zeigt sich begeistert von TAAT, weil es so gut mit den eigenen Geschäftszielen übereinstimmt und im Vergleich zu Tabakzigaretten deutlich höhere Gewinnmargen bietet. Durch die Aufnahme in das Sortiment von Buc-ee‘s, glauben wir, dass TAAT auch unter anderen führenden Ketten in den USA mehr Aufmerksamkeit erfahren wird.“