Modern Meat informiert über die Fortschritte bei der Ausweitung der Produktion seiner pflanzlichen Fleischersatzprodukte

Vancouver, BC, 2. September 2022 - Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein Hersteller von preisgekrönten pflanzlichen Lebensmitteln, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Modern Meat Inc. („Modern Meat“) mit ihrem zusätzlichen kanadischen Kontraktpacker zur Ausweitung der Produktion von pflanzlichem Fleisch erhebliche Fortschritte erzielt hat. Das Portfolio von Modern Meat umfasst derzeit neben anderen Rezepturen, die sich in der Entwicklung befinden und noch nicht auf den Markt gebracht wurden, Modern Crab Cakes, Modern Burger, Modern Mini Burger, Modern Crumble, Modern Meatballs und Modern Gyoza. Nach ersten F&E-Phasen mit der neuen Partneranlage ist der erste Produktionslauf für Oktober 2022 angesetzt.

Nachdem das Unternehmen mehrere Monate mit der Kontraktpacker-Anlage zusammengearbeitet hat, hat es sich die Ressourcen und die erforderliche Produktionszeit für die Erstproduktion seiner meistverkauften Warenartikel gesichert. Modern Foods vertreibt sein pflanzliches Fleisch derzeit über Gordon‘s Food Service (GFS) und Sysco Distributors (Sysco), zwei der größten Lebensmittelhändler Nordamerikas. Es steht fest, dass die Modern Crab Cakes für die erste Produktionsrunde Priorität haben werden, da sie sich bei Händlern und Kunden gleichermaßen als das beliebteste Produkt erwiesen haben. Modern Crab Cake ist ein proprietäres, von Modern Meat entwickeltes Meeresfrüchte-Alternativprodukt, das kreiert wurde, um einen fischfreien Crab Cake in Restaurantqualität zu bieten, anders als alle anderen Produkte, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

In der Anlage werden derzeit Produkte auf pflanzlicher Basis hergestellt; die Herstellung erfolgt dort seit über einem Jahrzehnt in ähnlichen Verfahren. Mit einer Verarbeitungsfläche von rund 40.000 Quadratfuß und erfahrenen Mitarbeitern plant Modern Meat, die Forschungs- und Entwicklungsarbeit für die Produktionsausweitung auf die übrigen Produkte aus seinem pflanzenbasierten Portfolio aufzunehmen. Die Anlage besitzt verschiedene Zertifizierungen, die für die Herstellung des Portfolios von Modern Meat erforderlich sind, was sie zu einem sehr geeigneten Partner macht, um die hohen Qualitätsstandards des Unternehmens in Bezug auf Lebensmittel einzuhalten.