EMX erwirbt von Nevada Exploration ein Lizenzgebührenportfolio über Goldprojekte in Nevada

(Zahlenwerte in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)

Vancouver, British Columbia, 2. September 2022 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Pediment Gold LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Nevada Exploration Inc. („NGE“) (TSX-V: NGE), eine Kauf- und Verkaufsvereinbarung (die „Vereinbarung“) über ein Portfolio von Lizenzgebühren (Royalties) für 500.000 Dollar abgeschlossen hat. Das Portfolio umfasst eine 2%ige NSR-Lizenzgebühr auf das Goldexplorationsportfolio von NGE in Nevada, das sich über ca. 62,5 Quadratmeilen in Nevada erstreckt und vier Liegenschaften in Bezirksgröße sowie bestimmte andere Beteiligungen umfasst. Darüber hinaus erhält EMX ab dem ersten Jahrestag der Drittvereinbarung jährliche Lizenzgebührenzahlungen im Voraus (Annual Advanced Royalty Payments, „AAR“) in Höhe von 20.000 Dollar, die jährlich um 10.000 Dollar ansteigen und auf 50.000 Dollar begrenzt sind, wenn NGE ein Projekt in Option vergibt, ausgliedert oder verkauft. NGE hat das Recht, die Hälfte der 2%igen NSR von EMX zurückzukaufen, indem es jederzeit vor dem siebenten Jahrestag des Abkommens eine 0,5%ige NSR-Beteiligung für 1.000.000 Dollar erwirbt und dann, falls die erste NSR-Beteiligung erworben wird, die zweite 0,5%ige NSR-Beteiligung jederzeit vor der Produktion für 1.500.000 Dollar erwirbt.

Besprechung des Portfolios. NGEs Portfolio umfasst etwa 62,5 Quadratmeilen an aussichtsreichen Mineralrechten in Nevada und zielt auf Edelmetallmineralisierungen sowohl des Carlin- als auch des Epithermal-Typs ab. NGE hat diese Projekte von der anfänglichen Zielerstellung unter Verwendung der firmeneigenen Programme und Datenbanken zur Entnahme von Grundwasserproben und dem Erwerb von Konzessionsgebieten durch die Erfassung verschiedener geophysikalischer Datensätze, geologische Kartierungen, weitere Entnahmen von Grundwasserproben durch Bohrungen und in mehreren Fällen durch Bohrungen definierte geologische Orientierungsstudien zur weiteren Verfeinerung der Ziele unter Deckschichten weiterentwickelt. Das Portfolio wurde über ein Jahrzehnt hinweg zusammengestellt, wobei mehr als 10.000.000 Dollar in die Exploration zur Weiterentwicklung der Projekte investiert wurden. Das Ausmaß der Lizenzgebühr von EMX deckt diese wichtigen Geländepartien ab und bieten ein außergewöhnliches Explorations- und Lizenzgebührenpotenzial.