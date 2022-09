Wirtschaft Arbeitgeber unzufrieden mit Start des Ausbildungsjahres

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die hohe Zahl an unbesetzten Ausbildungsplätzen droht zu einer Gefahr für die deutsche Volkswirtschaft zu werden. "Die Bilanz zum Start des Ausbildungsjahres fällt trotz hoher Anstrengungen der Unternehmen unbefriedigend aus", sagte Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), der "Welt am Sonntag".



"Ohne das Handwerk werden wir auch die digitale und ökologische Transformation nicht auf den Weg bringen können", so Dulger weiter. Aktuell sind rund 182.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Das sind rund 20 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.