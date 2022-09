Die Wissenschaftler von Core One Labs erreichen Durchbruch beim ersten Schritt in der Herstellung von DMT in API-Qualität

Vancouver, British Columbia, Kanada - 2. September 2022 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) freut sich bekannt zu geben, dass die Wissenschaftler seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Awakened BioSciences Inc. („Awakened“) den ersten Schritt zur Herstellung von N, N-Dimethyltryptamin („DMT“) in API-Qualität, mit der Synthese eines DMT-Vorläufers (der „Vorläufer“), erfolgreich abgeschlossen haben.

Dr. Tony Durst, Chief Researcher von Awakened, hat etwa 25 Gramm (g) des Vorläufers produziert und er geht davon aus, dass die 25-g-Probe erfolgreich in DMT in API-Qualität mit hohem Ertrag umgewandelt werden kann, was etwa 15 g kontaminationsfreies DMT-API-Endprodukt ergibt. Dies ist der zweite bahnbrechende technologische Fortschritt von Core One, dank der brillanten Wissenschaftler bei Awakened. Ihre Effizienz bei der Herstellung verwertbarer psychedelischer Wirkstoffe in API-Qualität wird die Position des Unternehmens als Pionier im Bereich Psychedelika stärken.

„Core One Labs ist jetzt nicht nur in der Lage, Psilocybin in API-Qualität herzustellen, sondern hat auch einen bedeutenden Durchbruch in Richtung der Herstellung von kosteneffektivem DMT in API-Qualität erzielt. Wir arbeiten bei Awakened bereits seit geraumer Zeit mit unserem Wissenschaftler-Team daran, und der Erfolg dieses Verfahrens bringt Core One Labs und seine Tochtergesellschaften dem Ziel einen Schritt näher, in der Branche ein bedeutender Hersteller und Lieferant von Psychedelika zu werden. Ziel ist, für Pharma-Unternehmen der erstrangige Lieferant psychedelischer Einsatzstoffe in API-Qualität zu sein“, sagte Joel Shacker, CEO von Core One Labs.

Aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die den medizinischen Nutzen von DMT als schnell- und langwirkendes Antidepressivum belegen und unterstützen, haben zahlreiche Biotechnologie- und Pharmaunternehmen ihre Aufmerksamkeit auf die Förderung der Forschung und Entwicklung wirksamer DMT-basierter Therapien und die Herstellung von DMT-Arzneimittelformulierungen in API-Qualität gerichtet. Da die Nachfrage nach zukunftsfähigen Arzneimitteln auf DMT-Basis steigt, wollen die Unternehmen, von den vielversprechenden Aussichten der Psychedelika-Industrie profitieren. Die erfolgreiche Produktion eines DMT-Vorläufers, der effektiv in DMT in API-Qualität umgewandelt werden könnte, positioniert Core One als einen aufstrebenden Marktführer für die Bereitstellung von DMT in API-Qualität, das gemäß der Good Manufacturing Practice (GMP) hergestellt wird, sobald die Arzneimittel in Produktion gehen.