Virginia 500 Power List würdigt den Präsidenten und CEO der PRA Group

In der jährlichen Ausgabe des Magazins Virginia 500 werden die einflussreichsten Führungskräfte des Staates in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Politik und Verwaltung ausgezeichnet. Als Mitbegründer und Leiter eines börsennotierten, weltweit führenden Unternehmens im Bereich notleidender Kredite wird Stevenson in der Kategorie Finanzen und Versicherungen aufgeführt.

NORFOLK, Virginia, 3. September 2022 /PRNewswire/ -- Kevin Stevenson, Präsident und CEO der PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), wurde in die Virginia Business Magazines Virginia 500 Power List für 2022-23 aufgenommen.

Kevin Stevenson von der PRA Group wird zum dritten Mal in Folge als Führungskraft in Virginia geehrt

