Nasa hofft auf reibungslosen 'Artemis'-Start

CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will am Samstag (ab 20.17 Uhr MESZ) einen neuen Versuch wagen, mit ihrer unbemannten "Artemis"-Mission zum Mond aufzubrechen. Am Freitag sah die Nasa allerdings nur eine 60-prozentige Chance, dass die Wetterverhältnisse am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gut genug sein werden. Gerade zu Beginn des zweistündigen möglichen Zeitfensters für den Start könnten Regenschauer auftreten - zum Ende des Zeitraums bestehe eine 80-prozentige Chance, teilte die Nasa am Freitag auf ihrer Webseite mit. Eine weitere Startmöglichkeit bestehe am Montag.

Schon vergangenen Montag musste der Start wegen technischer Probleme abgebrochen werden. Man sei aber nun optimistisch, die Ursachen behoben zu haben, hieß es im "Artemis"-Blog der Nasa. Unter anderem hatte es Probleme mit einem Tankleck gegeben und damit, dass eines von vier Triebwerken nicht schnell genug auf die nötige Temperatur heruntergekühlt werden konnte. Ein längerer Countdown soll nun dafür sorgen, dass für diesen Vorgang mehr Zeit zur Verfügung steht.