Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im August '22

"Zurück auf Los" im August . Nach dem "total Rebound" im Juli kam der August wankelmütig daher und musste nach starkem Beginn zum Ende hin kräftig Federn lassen. Die Inflation erweist sich als hartnäckig und die Hoffnungen auf Besserung machte FED-Chef Jerome Powell mit einer bemerkenswert "hawkischen" Rede zunichte. Und so ging es die letzten Tage mit den Zinsen und dem Dollar wieder aufwärts und den Börsen abwärts. Dabei schickte die abbremsende Konjunktur auch die Energiepreise auf Talfahrt; seit zwei Tagen sogar die Gas- und Strompreise in Europa, die dank Habecks "Gasspeicher auffüllen zu jedem Preis-Politik" zuvor auf Rekordwerte explodiert waren. Nun sind die Speicher stärker gefüllt als geplant und die Preise kollabieren - jedenfalls haben sie ihre extremen Maximalwerte abgebaut und sind nur noch "übernormal" hoch. Für die Bestandshalter von Wind- und Solarparks, aber auch Erdgasförderer in der EU sind das allerdings weiterhin Traumpreise und dürften weitere Prognoseanhebungen nach sich ziehen; gerade gestern hat clearvise zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Umsatz und Gewinnerwartungen deutlich angehoben.





Ja, der Energiesektor gibt in diesem Jahr bisher die Richtung vor und wird das wohl auch auf absehbare Zeit weiter tun. So oder so...