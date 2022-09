Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA halten 52 Prozent der Deutschen den Streik der Lufthansa-Piloten für ungerechtfertigt. 29 Prozent finden den Ausstand alles in allem in Ordnung, so die Erhebung für die "Bild am Sonntag".19 Prozent hatten keine Meinung oder wollten sich nicht äußern. Die Umfrage wurde am Freitag durchgeführt, just an dem Tag, an dem Lufthansa mehr als 800 Flüge hatte streichen müssen, 130.000 Fluggäste waren betroffen. Genaue Fragestellung von INSA (1.001 Befragte): "Halten Sie den aktuellen Streik der Piloten bei der Lufthansa alles in allem für (eher) gerechtfertigt oder für (eher) ungerechtfertigt?"