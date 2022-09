Taiwan Excellence auf der IFA 2022 Eine Pressekonferenz, die in Erinnerung bleibt

Taipeh (ots) -



- Bakterienreduzierende Luftreiniger und intelligente Fahrradbrillen gehören zu

den Highlights

- Taiwan ist Asiens neuer Business-Hub für Internet, Daten und Technologie

- Preisgekrönte Produkte können noch bis zum 6. September auf der IFA erlebt

werden



Jedes Jahr werden die fortschrittlichsten und innovativsten Unternehmen Taiwans

mit dem Taiwan Excellence Award ausgezeichnet und repräsentieren so unter dieser

Dachmarke den wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt des Landes.

Besonderes Augenmerk wird dabei auf Produktinnovation, Design und Herstellung

gelegt. 45 Produkte von 14 verschiedenen Unternehmen, welche im Jahr 2022

ausgezeichnet wurden, sind derzeit auf der IFA in Berlin zu sehen. Taiwan

Excellence lud interessierte Journalisten ein, diese Wunder des Fortschritts zu

erleben und auf der Pressekonferenz mit dem Titel "Throughout your day, tech

from Taiwan leads the way" am 2. September 2022 am Stand 102, Halle 25 der Messe

Berlin mehr über die Produkte zu erfahren.