IFA 2022 HONOR verkündet neue Dual-Flagship-Strategie, gibt Ausblick auf MagicOS 7.0 und präsentiert neue Produkte (FOTO)

Düsseldorf/Berlin (ots) - Zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit von Huawei

präsentierte George Zhao, CEO von HONOR, dem IFA-Publikum das Engagement der

Marke für Innovation und open Innovation.



HONOR, Anbieter smarter Technologien, stellte heute im Rahmen der IFA 2022 seine

neue Dual-Flagship-Strategie vor. HONOR kündigte an, die nächste Generation der

faltbaren und vielseitigen Flaggschiff-Smartphones nach Europa und in andere

Märkte zu bringen. Außerdem präsentierte HONOR eine Reihe spannender neuer

Produkte. Das Highlight: das MagicOS 7.0. Das auf Android sowie PC- und

IoT-Systemen basierende Betriebssystem für intelligente Zusammenarbeit nutzt

offene Standards, um die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Smartphones, Tablets,

PCs und anderen IoT-Produkten zu erleichtern. Zur Stärkung des innovativen

Sortimentes präsentierte HONOR darüber hinaus drei Neuheiten: das HONOR 70, das

HONOR MagicBook 14 und das HONOR Pad 8 - das erste HONOR-Tablet, das außerhalb

Chinas erhältlich sein wird. Die Geräte werden in den kommenden Wochen in

ausgewählten europäischen Ländern auf den Markt kommen.