Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -Auf der diesjährigen IFA in Berlin hat Zendure - ein schnell wachsendesStart-up aus dem Sillicon Valley in den USA und in China - den neuen Maßstabfür portable Heim-Energiesysteme vorgestellt. Die SuperBase V ist dasbranchenweit erste System mit Semi-Solid-State-Batterien und mit einerKapazität von 6,4 kWh auf 64 kWh flexibel erweiterbar. Diese Kapazität und dieLadegeschwindigkeit von nur einer Stunde machen das Energiesystemüberdurchschnittlich flexibel und vielfältig einsetzbar - die Einsatzszenarienreichen von Smart Home über Camping hin zum Laden von Elektrofahrzeigen. ZurStandardausstattung gehören die Unterstützung von öffentlichen Ladestationenfür Elektrofahrzeuge und Level-2-Laden sowie ein unabhängiger Wohnmobilausgang(Satellitenbatterie). Zusätzliche Batterien und Solarpanel erlauben allenNutzer:innen eine ganz individuelle Anpassung an das jeweilige Einsatzgebiet.Während die Energiepreise zunehmend steigen und die zukünftigeEnergieversorgung zu öffentlichen Debatten führt, ist Nachhaltigkeit ein großesThema - auch unter Verbraucher:innen. So zeigt die Studie "Der wahre Wert vonGrün", dass 66 Prozent der Befragten in Deutschland Nachhaltigkeit beim Kaufvon Elektrogeräten wichtig ist und sie bereit sind, in eine höhereEnergieeffizienz zu investieren. Mit dem Solarpanel und derEV-Ladeunterstützung hilft die SuperBase V dabei, Energie nachhaltig zugenerieren, zu speichern und zu nutzen. Im Vergleich zu LiFePO4-Batterienspeichert die Semi-Solid-State-Batterie bis zu 42 Prozent mehr Energie undverringert zugleich die Sicherheitsrisiken im Falle einer Beschädigung. DieSuper Base V demokratisiert damit die Energietechnologie und macht nachhaltigeund erschwingliche Energie auch für Prosument:innen verfügbar - mit oder ohneNetzanbindung.Energieversorgung neu gedacht - Unabhängig, sicher und flexibelHeimanwender:innen profitieren besonders von der optionalenSolid-State-Erweiterung des Systems auf bis zu 64 kWh. Einzeln liefert dieSuperBase V eine Leistung von bis zu 3.800 W, für eine Leistung bis zu 7.600 Wkönnen zwei Einheiten miteinander verbunden werden. Dies sichert dieStromversorgung, auch im Notfall, und bewahrt die Funktionsfähigkeit vonmedizinischen Versorgungsinstrumenten daheim, Kühlsystemen oder wichtigenHaushalts- und Arbeitsgeräten. Im Falle eines Stromausfalls oder einer Störungder Energieversorgung springt die SuperBase V ein und verhindert langeUnterbrechungen. Auch stromhungriges Equipment (bis zu 5.000 W), wie zumBeispiel medizinische Gerätschaften, können somit in Betrieb bleiben.Außerhalb von Notfallsituationen eignet sich die SuperBase V optimal, um