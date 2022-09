Drittes Entlastungspaket ist nicht der große Wurf

Berlin (ots) - Zur Einigung der Ampel-Koalition auf ein drittes Entlastungspaket

äußert sich Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,

Außenhandel, Dienstleistungen (BGA):



"Die Unternehmen des Groß- und Außenhandels sind zwischen Hammer und Amboss. Die

Strom-, Gas- und Spritkosten belasten uns massiv. Das dritte Entlastungspaket

will darauf Antworten geben, enthält aber nur viele kleinteilige Maßnahmen. Um

es deutlich zu sagen: Jeder Cent der Entlastung hilft. Aber der große Wurf für

die Wirtschaft ist es nicht. Er löst nicht die der Inflation zu Grunde liegenden

Probleme."





"Die im Entlastungspaket angedeuteten Eingriffe in den Markt und die Höhe derweitestgehend unkonditionierten Hilfsmaßnahmen stimmt bedenklich. Wir dürfen undkönnen nicht jedes Preissignal aus dem Markt ausgleichen. Sonst geht seineLenkungswirkung verloren und wir verlassen Schritt für Schritt den Boden derMarktwirtschaft", so Jandura weiter."Die Senkung und Dämpfung von Energiesteuern und Netzentgelten, die Verschiebungder CO2-Preiserhöhung, der Abbau der kalten Progression, die vorsichtigeAnhebung der Pendlerpauschale sind positive Schritte. Eine steuer- undabgabenfreie Bonuszahlung bis zu 3.000 Euro dagegen ist in der jetzigen,angespannten Lage eher eine Belastung, die viele Unternehmen kaum schulternwerden können. Ich habe den Eindruck, dass der Koalition die Entlastung allerBevölkerungsgruppen immer noch wichtiger ist als ein koordiniertes Vorgehen fürdie Wirtschaft. Und das wäre dringend nötig. Ich hoffe, dass die KonzertierteAktion stärker die Belange der Unternehmen in den Fokus nimmt", schließt derBGA-Präsident.Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockLeiter Presse- und ÖffenltichkeitsarbeitTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5312663OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.